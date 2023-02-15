Летевшая в Москву пьяная россиянка устроила стриптиз на борту самолета

Пассажирка самолета из Ставрополя в Москву оголила грудь на глазах попутчиков

Пассажирка самолета, следовавшего из Ставрополя в Москву, устроила стриптиз на глазах у попутчиков и пыталась проникнуть в кабину пилотов. Подробности и видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, во время полета пьяная россиянка захотела курить и закрылась для этого в туалете. Когда бортпроводник сделал дебоширке замечание, она оголила грудь и стала кричать, что все пассажиры самолета под угрозой. После этого путешественница попыталась пробраться в кабину пилотов, однако член экипажа решил ее остановить, и девушка укусила его за плечо.

В итоге другие попутчики помогли успокоить пассажирку и надеть на нее наручники. В них россиянка провела остаток полета.

Ранее в феврале в аэропорту Кольцово задержали пассажира самолета, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту рейса Москва — Екатеринбург. Сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего безработного жителя Екатеринбурга, который кричал на бортпроводников матом и громко выражал недовольство.