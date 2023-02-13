Россиянин захотел выпить в самолете, накричал матом на стюардесс и был задержан

В аэропорту Кольцово задержали пассажира, который устроил дебош на борту рейса из Москвы

В аэропорту Кольцово задержали пассажира самолета, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту рейса Москва — Екатеринбург. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Сотрудниками транспортной полиции был задержан 40-летний неработающий житель Екатеринбурга, который прилетел из Москвы. Согласно акту командира воздушного судна, во время полета мужчина захотел получить от стюардесс спиртные напитки, а после того, как они отказали в выпивке, начал кричать на бортпроводников матом и громко выражать свое недовольство.

Наряд полиции встретил мужчину у трапа и доставил его в дежурную часть в аэропорту. От прохождения медицинского освидетельствования россиянин отказался. В отношении дебошира был составлен протокол об административном правонарушении. Также выяснилось, что екатеринбуржец ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за буйное поведение на борту.

Ранее в феврале МВД России раскрыло, что в 2022 году число дебоширов на борту российских авиакомпаний снизилось на 22 процента, до 1,8 тысячи человек. Так, к уголовной ответственности было привлечено 48 авиадебоширов, к административной — 1,8 тысячи.