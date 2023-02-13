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10:54, 13 февраля 2023Путешествия

Раскрыто число случаев деструктивного поведения россиян в самолетах в 2022 году

«Ъ»: в 2022 году в России зафиксировали 1,8 тысячи правонарушений на борту самолетов

Фото: Steven Thompson / Unsplash

В 2022 году число дебоширов на борту российских авиакомпаний снизилось на 22 процента, до 1,8 тысячи человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет главного управления на транспорте МВД России.

В направленном в Ространснадзор отчете раскрывалось, что более половины случаев деструктивного поведения в самолете происходили в состоянии алкогольного опьянения. К уголовной ответственности было привлечено 48 авиадебоширов, к административной — 1,8 тысячи. Чаще всего инциденты отмечали в аэропортах Москвы, в Санкт-Петербурге и Мурманске.

Тем не менее источники «Ъ» сообщили, что вопреки данным МВД, количество правонарушений выросло. Например, в Smartavia за 2022 год количество зафиксировали 72 случая (в 2021 — 17). «Цифры от МВД не отражают реальный тренд, просто чем меньше пассажиров — тем меньше дебоширов», — рассказали изданию в еще одной авиакомпании.

В авиакомпаниях считают, что для снижения случаев деструктивного поведения следует ужесточить наказания. Так, большинство буйных россиян «отделываются штрафами за мелкое хулиганство или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что протоколы необходимо сопровождать фото- и видеофиксацией, а также создать единый федерального реестра дебоширов, «попадание в который затруднит злостным нарушителям покупку билетов».

Ранее в декабре 2022 года россиянин устроил дебош в петербургском аэропорту Пулково и попал на видео. Раздосадованный мужчина боднул сотрудника авиагавани, а потом предложил ему «выйти» и выяснить отношения.

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Дарья Рыбак
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