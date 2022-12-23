Агрессивный россиянин пытался забодать сотрудника аэропорта и попал на видео

Мужчина в аэропорту Пулково устроил дебош, выясняя отношения с сотрудником авиагавани

В петербургском аэропорту Пулково агрессивный россиянин, устроивший дебош в аэропорту, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал 78|НОВОСТИ.

На кадрах видно, как раздосадованный мужчина боднул сотрудника аэропорта, а потом предложил ему «выйти» и выяснить отношения. Россиянин также использовал ненормативную лексику. «Я страдаю, и я спрашиваю с вас!» — заявил дебошир.

Пассажирам удалось совместно обезвредить хулигана и передать его полиции. На последних кадрах видно, как мужчина спокойно лежит на полу авиагавани, однако на голове у него заметна кровь.

Ранее пьяный пассажир воздушного судна, следовавшего в Новосибирск, устроил дебош на борту и попал на видео. 30-летний житель Кемеровской области во время полета нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников. При этом россиянин не реагировал на просьбы работников авиакомпании прекратить противоправные действия.