Пьяный россиянин устроил дебош в самолете и попал на видео

«МВД Медиа»: в Новосибирске за ненормативную лексику задержали пьяного дебошира

Пьяный пассажир воздушного судна, следовавшего в Новосибирск, устроил дебош на борту и попал на видео. Запись опубликована на информационном интернет-портале «МВД Медиа».

30-летний житель Кемеровской области во время полета нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников. При этом россиянин не реагировал на просьбы работников авиакомпании прекратить противоправные действия, в связи с чем членам летного состава пришлось ограничить его передвижение по салону, привязав к креслу.

Экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, которые задержали дебошира. «В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что экипажу самолета, прибывающего из города Южно-Сахалинска, требуется помощь полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров», — говорится в сообщении.

Нарушителя порядка доставили в дежурную часть. В отношении его составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

Ранее в сентябре пассажир самолета Ryanair после ссоры с соседями справил нужду на кресло и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего по маршруту Манчестер — Тенерифе. Один из туристов, который, по заявлению попутчиков, выглядел «очень пьяным и диким», постоянно вскакивал со своего места и беспокоил своим поведением окружающих.