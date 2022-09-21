Пассажир самолета после ссоры с соседями справил нужду на кресло и сорвал рейс

Пассажир Ryanair справил нужду на кресло, втянул попутчиков в конфликт и сорвал рейс

Самолет Ryanair прервал полет и совершил вынужденную посадку после того, как один из пассажиров справил нужду на кресло. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел на борту рейса Ryanair, который следовал по маршруту из Манчестера на остров Тенерифе. Отмечалось, что один из пассажиров рейса, который, по заявлению попутчиков, выглядел «очень пьяным и диким», постоянно вскакивал со своего места и беспокоил своим поведением окружающих. Бортпроводники, а также соседи мужчины просили его успокоиться, однако дебошир не унимался.

«В конце концов он захотел пойти в туалет, однако ему отказали. Поэтому он встал и просто справил нужду на свободное место», — рассказали очевидцы. Поступок дебошира спровоцировал ссору — в конфликт оказались втянуты несколько других пассажиров. Члены экипажа приняли решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту на острове Мадейра. После того как полиция вывела участников беспорядка из самолета, воздушное судно продолжило рейс.

Ранее в сентябре в аэропорту Рощино в Тюмени был задержан россиянин, который помочился на стоянке самолета. Сообщалось, что на пассажира составили административный протокол.

