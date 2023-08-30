Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:01, 30 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о перехвате дрона в Московской области

Минобороны: в Рузском районе Московской области перехвачен беспилотник ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника в Московской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дрон самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района столичного региона. Инцидент произошел около 03:30 мск.

Ранее 30 августа сообщалось о появлении украинских БПЛА в ряде регионов России. Самым массированным стал налет дронов на аэропорт в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолетов Ил-76.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Два самолета Ил-76 загорелись после атаки дронов в Пскове

    Экономист высказался о вероятности роста курса доллара до 100 рублей

    В Германии подняли вопрос об уничтоженных на Украине танках Leopard

    Секс-коуч назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера

    Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

    Экс-разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ

    В Рязанской области сбит еще один беспилотник

    Крымский дрон «Сарыч-2» поступит на вооружение после испытаний

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости