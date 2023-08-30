Минобороны сообщило о перехвате дрона в Московской области

Минобороны: в Рузском районе Московской области перехвачен беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотника в Московской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дрон самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района столичного региона. Инцидент произошел около 03:30 мск.

Ранее 30 августа сообщалось о появлении украинских БПЛА в ряде регионов России. Самым массированным стал налет дронов на аэропорт в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолетов Ил-76.