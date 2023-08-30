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06:20, 30 августа 2023Россия

Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника в Калужской области

Губернатор Шапша: беспилотник уничтожен в Сухиничском районе Калужской области
Владислав Шапша

Владислав Шапша. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника в Сухиничском районе. Об этом он написал в своем Telegram.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, однако было повреждено остекление одного жилого дома. На месте работают экстренные службы.

Помимо этого, в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, оно было оперативно ликвидировано. Пострадавших также нет.

Российские регионы подверглись массированной атаке украинских дронов в ночь на 30 августа. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Псковской, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Кроме того, одновременно с этим стало известно о перехвате морских беспилотников в районе Севастопольской бухты силами противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

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    Марина Совина
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