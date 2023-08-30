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05:09, 30 августа 2023Россия

Российские регионы подверглись массированной атаке украинских дронов. Взрывы были слышны в восьми областях

Российские регионы подверглись массированной атаке украинских дронов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ряд регионов России подвергся налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Кроме того, одновременно с этим стало известно о перехвате морских беспилотников в районе Севастопольской бухты силами противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

Самый массированный налет

Самый крупный налет произошел в Пскове. Там украинские дроны атаковали аэропорт, который является объектом совместного базирования, находящимся в ведении Министерства обороны РФ. На нем дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк (334-й ВТАП 61-й Воздушной армии Верховного главнокомандования).

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По свидетельству очевидцев, к аэродрому прорывались около 20 дронов. В результате были повреждены четыре военно-транспортных Ил-76. Позднее В МЧС уточнили, что два самолета загорелись, в тушении пожара принимают участие 65 человек и 21 единица техники.

В результате серии ЧП пострадавших не оказалось. Подсчитывается нанесенный материальный ущерб.

Известно, что в аэропортах российской столицы были задержаны либо отменены более 40 авиарейсов. В частности, во Внуково задержали 19 рейсов, в Домодедово — 10 рейсов задержали и еще четыре отменили. В свою очередь в Шереметьево задержали восемь рейсов.

Армия дронов ВСУ

29 августа глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины Юрий Щиголь рассказал, что до конца года власти Украины планируют произвести и закупить 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Он отметил, что в настоящий момент Киев действует по намеченному плану. «Где-то 180-200 тысяч дронов у нас точно будет», — пообещал Щиголь.

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10 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в ВСУ сформированы 17 ударных рот беспилотников. Кроме того, развивается производство БПЛА. По его словам, летом 2022 года только семь компаний продавали дроны государству, а в настоящее время их 40. Федоров считает, что к концу 2023 года подобных организаций будет 60-70.

При этом ранее чиновник утверждал, что Украина подготовила десять тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Конечной целью Федоров поставил создание 60 рот операторов ударных БПЛА.

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    Марина Совина
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