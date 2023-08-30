Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в еще одном российском регионе

Минобороны России: ПВО уничтожило беспилотник ВСУ в Калужской области

Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике в еще одном российском регионе. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон в небе над Калужской областью, сообщает ведомство в Telegram.

Попытка атаки была пресечена 30 августа около 02:00 по московскому времени, уточнили в министерстве. Также уточняется, что беспилотник был самолетного типа.

Ранее Минобороны России также сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Так, три украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Брянской областью, еще один — в Орловской.