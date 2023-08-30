Собянин сообщил об отсутствии пострадавших в результате перехвата дрона

Мэр Собянин: ПВО сбила беспилотник в Рузском районе под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитом в Подмосковье беспилотнике. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе», — сообщил мэр. Он отметил, что один из дронов силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Рузском районе Московской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее о перехвате дрона в Московской области сообщило Минобороны России. Инцидент произошел около 03:30 по московскому времени.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали ряд регионов России. Самым массированным стал налет дронов на аэропорт в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолетов Ил-76.