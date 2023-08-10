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19:57, 10 августа 2023Бывший СССР

На Украине создали 17 ударных рот беспилотников

Глава Минцифры Украины Федоров заявил о создании 17 ударных рот беспилотников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создано 17 ударных рот беспилотников. Об этом сообщил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

Кроме того, развивается производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, летом 2022 года только семь компаний продавали БПЛА государству, а в настоящее время их 40. Федоров считает, что к концу 2023 года подобных организаций будет 60-70.

Как уточнил глава Минцифры, всего есть около 200 компаний, которые производят дроны на Украине. Помимо этого, он назвал первостепенными задачами увеличение количества беспилотников и станций спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.

Ранее сообщалось, что власти Украины приступили к подготовке 10 тысяч операторов БПЛА для нужд ВСУ. Отмечалось, что специалисты будут проходить обучение в рамках проекта «Армия дронов».

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    Кристина Есикова
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