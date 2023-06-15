Украина пообещала подготовить 10 тысяч операторов беспилотников для ВСУ

Минцифры Украины сообщило о начале подготовке 10 тысяч операторов БПЛА для нужд ВСУ

Украинские власти начали подготовку 10 тысяч операторов беспилотных аппаратов (БПЛА) для нужд своих Вооруженных сил (ВСУ). Об этом заявил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров, его слова приводит РИА Новости.

Федоров отметил, что обещанные фронту специалисты будут проходить обучение в рамках проекта «Армия дронов». «Если до этого мы в основном учили управлять коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы», — сообщил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ используют БПЛА с радиусом действия свыше 300 километров. Он отмечал, что в последние дни на луганском направлении наблюдается увеличение числа вылетов различных типов дронов с позиций неприятеля.