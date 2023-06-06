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08:34, 6 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об использовании ВСУ БПЛА с радиусом действия свыше 300 километров

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ используют БПЛА с радиусом действия свыше 300 км

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с радиусом действия свыше 300 километров, об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на луганском направлении в зоне ответственности Южной группировки российских войск фиксируется увеличение использования украинскими военными различных типов дронов.

«Вооруженные формирования Украины более интенсивно начали применять беспилотники для ведения разведки, корректировки огня, а также сброса боеприпасов», — уточнил Марочко.

По его словам, ВСУ используют БПЛА самолетного типа, квадрокоптеры и гексакоптеры дальностью полета от 1,5 до более чем 300 километров.

Ранее российский артиллерист с позывным Джокер рассказал о блокировании подвоза боеприпасов для Вооруженных сил Украины первой танковой армией ВС РФ в Донбассе.

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    Марина Совина
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