Российские артиллеристы рассказали о блокировании подвоза боеприпасов для ВСУ

Российский артиллерист Джокер рассказал о блокировании подвоза боеприпасов для ВСУ

Российский артиллерист с позывным Джокер рассказал о блокировании подвоза боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) первой танковой армией ВС РФ в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

«Противника держим в узде благодаря четкому и постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также постоянному подавлению огнем», — отметил военнослужащий.

По его словам, российская артиллерия наносит удары в случае обнаружения новых маршрутов, по которым украинские войска доставляют боеприпасы и иные материально-технические средства.

Джокер указал, что артиллеристы используют не минометы, а реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» по большим скоплениям техники.

Он также заявил, что расход боеприпасов каждый день различный, но российские военные не экономят снаряды, чтобы нанести огневое поражение ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение 5-го июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наступление на южнодонецком направлении, основные усилия были сосредоточены на Времевском выступе. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли украинским военным комплексное огневое поражение.

