Власти Орловской области прокомментировали атаку беспилотников

Губернатор Клычков: средства ПВО сбили над Орловской областью два беспилотника

В ночь на 30 августа над территорией Орловской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). «Информации о повреждениях и пострадавших нет», — подчеркнул Клычков. Губернатор добавил, что в настоящее время в области задействованы все оперативные службы для обеспечения безопасности.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России.

Также в ночь на 30 августа атаке БПЛА подвергся аэропорт в Пскове. В результате было повреждено четыре военно-транспортных Ил-76. Также один беспилотник врезался в топливозаправочный комплекс, начался пожар.