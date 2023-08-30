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04:17, 30 августа 2023Россия

Два самолета Ил-76 загорелись после атаки дронов в Пскове

МЧС: после атаки БПЛА на аэропорт в Пскове загорелись два самолета Ил-76

Фото: Telegram-канал «Звезда»

В результате атаки беспилотников на аэропорт в Пскове загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Соответствующая информация появилась на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 29 августа, в 23:28 (совпадает с московским). В ведомстве уточнили, что в тушении пожара принимают участие 65 человек и двадцать одна единица техники.

Ранее сообщалось о повреждении четырех самолетов Ил-76. По словам очевидцев, псковский аэропорт атаковали около 20 дронов. Один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, начался крупный пожар.

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    Марина Совина
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