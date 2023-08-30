В Рязанской области сбит еще один беспилотник

Минобороны России: силы ПВО сбили второй беспилотник ВСУ в Рязанской области

В Рязанской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за ночь украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в среду, 30 августа, около 4:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — рассказали в ведомстве.

Об уничтожении первого БПЛА в Рязанской области стало известно ранее. Атака произошла 30 августа около 2:30 по московскому времени. В ночь на среду беспилотники также были сбиты в Брянской, Орловской, Калужской областях.