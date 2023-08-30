Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:46, 30 августа 2023Россия

В Рязанской области сбит еще один беспилотник

Минобороны России: силы ПВО сбили второй беспилотник ВСУ в Рязанской области

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Рязанской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за ночь украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в среду, 30 августа, около 4:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — рассказали в ведомстве.

Об уничтожении первого БПЛА в Рязанской области стало известно ранее. Атака произошла 30 августа около 2:30 по московскому времени. В ночь на среду беспилотники также были сбиты в Брянской, Орловской, Калужской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Два самолета Ил-76 загорелись после атаки дронов в Пскове

    Экономист высказался о вероятности роста курса доллара до 100 рублей

    В Германии подняли вопрос об уничтоженных на Украине танках Leopard

    Секс-коуч назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера

    Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

    Экс-разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ

    В Рязанской области сбит еще один беспилотник

    Крымский дрон «Сарыч-2» поступит на вооружение после испытаний

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости