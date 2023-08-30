Над Рязанской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Рязанской области

В Рязанской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что атака беспилотника произошла 30 августа около 2:30 по московскому времени. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ночь на среду, 30 августа, беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Калужской областях. Кроме того, атаке БПЛА подвергся аэропорт в Пскове. В результате было повреждено четыре военно-транспортных Ил-76. Также один беспилотник врезался в топливозаправочный комплекс, начался пожар.