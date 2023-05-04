На Украине заявили о подготовке десяти тысяч операторов «Армии дронов»

Минцифры Украины заявило, что Киев подготовил десять тысяч операторов «Армии дронов»

Украина подготовила десять тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РИА Новости.

По его словам, тем самым была закончена первая часть проекта обучения пилотов. Всего предполагается создание 60 рот операторов ударных беспилотников.

Ранее глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь заявлял, что власти планируют потратить 31,6 миллиарда гривен (867 миллионов долларов) на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд армии. Тогда чиновник также отметил, что беспилотники являются таким же расходным материалом, как и патроны: в сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят в среднем от 10 до 15 устройств.

В марте председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовят «армию дронов-камикадзе», чтобы нанести удар по Запорожской области. По его словам, украинские военные за последние дни несколько раз пытались провести разведку боем, что может свидетельствовать о подготовке Украины к весеннему наступлению.