Украина потратит сотни миллионов долларов на беспилотники

Глава Госспецсвязи Украины Щиголь анонсировал трату 867 миллионов долларов на БПЛА

Украина планирует потратить 31,6 миллиарда гривен (867 миллионов долларов) на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд армии. Об этом сообщил глава Госспецсвязи страны Юрий Щиголь в Telegram-канале ведомства.

«Дополнительные 31,6 миллиарда гривен из бюджета направят на закупку дронов для украинских защитников. Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства», — анонсировали в пресс-службе ведомства.

Щиголь также отметил, что беспилотники являются таким же расходным материалом, как и патроны: в сутки армия тратит в среднем от 10 до 15 устройств. Вместе с тем Госспецсвязь Украины собирается сформировать 60 ударных рот «Армии дронов». Уже в марте планируется создать первые 10 рот, которые сразу же приступят к выполнению боевых задач, сообщил чиновник.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что с 17 по 18 марта российские войска сбили девять украинских беспилотников.