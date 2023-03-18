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14:56, 18 марта 2023Россия

Российские войска сбили за сутки девять украинских беспилотников

Минобороны: за сутки российские войска сбили девять украинских беспилотников
СюжетУраган в Крыму

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожить дроны удалось в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской народной республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой народной республики.

Также средствами противовоздушной обороны было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган», добавили в Минобороны.

11 марта 2023 года российские ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» за сутки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Сакском районе республики сбили беспилотный летательный аппарат. Аксенов добавил, что до региона периодически долетают беспилотники, однако они успешно уничтожаются системами противовоздушной обороны (ПВО).

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Елена Апазиди
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