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14:59, 11 марта 2023Россия

Российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА

МО РФ: российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА и 4 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожила 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в оборонном ведомстве. Украинские беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка Луганской народной республики, Старомайорское, Шевченко Донецкой народной республики, а также Каменское и Балочки Запорожской области.

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Алина Гончарова
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