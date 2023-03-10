Российские истребители уничтожили в воздушном бою под Донецком украинский Су-27

Минобороны заявило о сбитом российскими истребителями в ДНР самолете Су-27 ВСУ

Российские истребители уничтожили в воздушном бою в районе Марьинки Донецкой народной республики (ДНР) самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и семь украинских беспилотников в Синьковке Харьковской области, Пологах Запорожской области, а также в Русином Яре, Степном, Старомайорском, Владимировке и Угледаре ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8830 единиц военной автомобильной спецтехники, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8249 танков и других боевых бронемашин, 411 зенитных ракетных комплексов, 3373 беспилотника, 400 самолетов и 218 вертолетов ВСУ.

Накануне ведомство отчиталось, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила в Запорожской области и ДНР украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Кроме того, 7 марта Конашенков заявлял, что в районе Дружковки под Донецком был уничтожен украинский самолет Су-24.