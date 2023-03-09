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14:04, 9 марта 2023Россия

Россия сбила украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Запорожье и ДНР

МО РФ сообщило о сбитых авиацией самолете МиГ-29 и вертолете Ми-8 в Запорожье и ДНР

Фото: РИА Новости

Авиацией воздушно-космических сил (ВКС) России удалось сбить украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в четверг, 9 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что самолет ВСУ удалось подбить неподалеку от запорожского населенного пункта Вольнянск. Вертолет Ми-8 был уничтожен в районе донецкого села Новогродовка, отметил Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

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Анна Щербакова
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