Минобороны доложило о сбитом украинском Су-24 в ДНР

Минобороны доложило о сбитом российской авиацией украинском самолете Су-24 в ДНР

Авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России удалось сбить украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики. Об этом доложил журналистам во вторник, 7 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Крынки под Херсоном.

Кроме того, российской армии удалось перехватить 12 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были подбиты 11 беспилотных летательных аппаратов противника в районах сел в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях, разъяснили в Минобороны.

3 марта российское ведомство отчиталось о сбитом ВКС России украинском самолете Су-24 у Красноармейска в ДНР. Тогда российским военнослужащим удалось подбить 18 украинских дронов.

До этого Минобороны России сообщало о сбитом в воздушном бою украинском самолете Су-24 в районе населенного пункта Дружковка ДНР.

