Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 7 марта 2023Россия

Минобороны доложило о сбитом украинском Су-24 в ДНР

Минобороны доложило о сбитом российской авиацией украинском самолете Су-24 в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России удалось сбить украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики. Об этом доложил журналистам во вторник, 7 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Крынки под Херсоном.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Кроме того, российской армии удалось перехватить 12 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были подбиты 11 беспилотных летательных аппаратов противника в районах сел в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях, разъяснили в Минобороны.

3 марта российское ведомство отчиталось о сбитом ВКС России украинском самолете Су-24 у Красноармейска в ДНР. Тогда российским военнослужащим удалось подбить 18 украинских дронов.

До этого Минобороны России сообщало о сбитом в воздушном бою украинском самолете Су-24 в районе населенного пункта Дружковка ДНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме
Польша отказалась выдать России троих обвиняемых в особо тяжких преступлениях
В Нижнем Новгороде отменили концерт украинского рэпера
Тренер рассказала о правильной технике выполнения планки
Польша анонсировала новые военные поставки Украине
Российские войска уничтожили польскую артустановку Krab на купянском направлении
Минобороны назвало суточные потери Украины на донецком направлении
ВСУ потеряли более 60 человек на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны доложило о сбитом украинском Су-24 в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.