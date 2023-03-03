Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-24 в ДНР

Минобороны отчиталось о сбитом авиацией ВКС РФ украинском самолете Су-24 в ДНР

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России удалось сбить самолет Су-24 Воздушных сил Украины в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом отчитался перед журналистами в пятницу, 3 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки был сбит реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, удалось уничтожить 18 украинских беспилотников близ населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области, уточнили в Минобороны.

1 марта российское ведомство докладывало о сбитом в воздушном бою украинском самолете Су-24 в районе населенного пункта Дружковка ДНР.

