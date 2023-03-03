Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 3 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-24 в ДНР

Минобороны отчиталось о сбитом авиацией ВКС РФ украинском самолете Су-24 в ДНР

Фото: РИА Новости

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России удалось сбить самолет Су-24 Воздушных сил Украины в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом отчитался перед журналистами в пятницу, 3 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки был сбит реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, удалось уничтожить 18 украинских беспилотников близ населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области, уточнили в Минобороны.

1 марта российское ведомство докладывало о сбитом в воздушном бою украинском самолете Су-24 в районе населенного пункта Дружковка ДНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском
Летчики сбитого самолета над городом в ДНР катапультировались
«Волгу» наказали за брошенный в игрока «Зенита» во время матча банан
42-летняя Кристина Агилера раскрыла секрет красоты
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Минобороны отчиталось о потерях Украины на херсонском направлении
Машина Генпрокуратуры стала участницей массового ДТП на Кутузовском
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-24 в ДНР
Российские военные уничтожили более 200 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.