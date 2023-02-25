В Минобороны заявили, что средства ПВО России сбили украинский Су-25 под Херсоном

Российские войска сбили украинский Су-25 в Херсонской области. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО сбили самолет Украины в районе Тягинки, находящейся под Херсоном. Помимо этого, истребительной авиацией ВКС России уничтожены украинские Су-24 и МиГ-29. Как отметил Конашенков, самолеты были замечены в районе сел Розовка и Димитров в ДНР.

Ранее также войска России разбили три склада боеприпасов ВСУ. Конашенков заявил, что один из них, с артиллерийскими боеприпасами, располагался в районе Авдеевки в ДНР, второй — в районе Угледара, третий — близ Малиновки в Запорожской области.

В сводке Минобороны также отмечается, что российские войска уничтожили около 180 украинских военных на краснолиманском направлении. Удары наносились вблизи Ямполовки в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Тем временем, докладная по купянскому направлению, Конашенков заявил о потере до 60 военных ВСУ.

На донецком направлении уничтожено до 120 украинских военных. По данным российского оборонного ведомства, помимо поражения личного состава ВСУ, войскам удалось уничтожить три боевые бронированные машины, а также Д-20 и Д-30.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.