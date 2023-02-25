Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 60 военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 60 военных. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, уничтожено три пикапа, американская гаубица М777 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Всего за день на купянском направлении ударами российской армейской авиации и артиллерии поражены силы противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Также 25 февраля в российском военном ведомстве сообщили, что на краснолиманском направлении за сутки российские войска уничтожили около 180 украинских военных.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики и ЛНР.