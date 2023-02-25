Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: войска России уничтожили 180 украинских военных на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили около 180 украинских военных на краснолиманском направлении. О потерях ВСУ в этом регионе в субботу, 25 февраля, отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На данным направлении, как отметил Конашенков, с помощью подразделений «Центра», авиации и артиллерии «поражена живая сила и техника ВСУ». Удары наносились вблизи Ямполовки в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. В итоге уничтожено около 180 украинских военных.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили самолет Украины в районе Тягинки, находящейся под Херсоном. Истребительной авиацией ВКС России также уничтожены украинские Су-24 и МиГ-29 в ДНР.

Тем временем, докладная по купянскому направлению, Конашенков заявил о потере до 60 военных ВСУ. Ударами российской армейской авиации и артиллерии поражены силы противника в районах Масютовки, Ивановки в Харьковской области и села Новоселовское в ЛНР.

На донецком направлении уничтожено до 120 украинских военных. По данным российского оборонного ведомства, помимо поражения личного состава ВСУ, войскам удалось уничтожить три боевые бронированные машины, а также Д-20 и Д-30.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.