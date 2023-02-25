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13:51, 25 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении 120 военных ВСУ на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска уничтожили более 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось о результатах работы подразделений Южной группировки войск. По данным ведомства, помимо поражения личного состава ВСУ, российским войскам удалось уничтожить три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении Минобороны.

24 февраля Минобороны заявляло, что на донецком направлении подразделениям Южной группировки войск удалось уничтожить до 240 бойцов Вооруженных сил Украины, а также два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и одну артиллерийскую систему М777 американского производства.

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Варвара Кошечкина
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