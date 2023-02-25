Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении 120 военных ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили более 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось о результатах работы подразделений Южной группировки войск. По данным ведомства, помимо поражения личного состава ВСУ, российским войскам удалось уничтожить три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении Минобороны.

24 февраля Минобороны заявляло, что на донецком направлении подразделениям Южной группировки войск удалось уничтожить до 240 бойцов Вооруженных сил Украины, а также два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и одну артиллерийскую систему М777 американского производства.

