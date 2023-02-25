Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Российские войска уничтожили более 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.
Минобороны отчиталось о результатах работы подразделений Южной группировки войск. По данным ведомства, помимо поражения личного состава ВСУ, российским войскам удалось уничтожить три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — говорится в заявлении Минобороны.
24 февраля Минобороны заявляло, что на донецком направлении подразделениям Южной группировки войск удалось уничтожить до 240 бойцов Вооруженных сил Украины, а также два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и одну артиллерийскую систему М777 американского производства.