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14:05, 24 февраля 2023Россия

В Минобороны оценили обстановку на херсонском и донецком направлениях

Минобороны России: на донецком направлении уничтожено до 240 бойцов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Министерство обороны России отчиталось о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О том, какая обстановка наблюдается на донецком и херсонском направлениях, журналистам рассказали в оборонном ведомстве в пятницу, 24 февраля.

В частности, на донецком направлении подразделениям «Южной» группировки войск удалось уничтожить до 240 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и одну артиллерийскую систему М777 американского производства. Вместе с тем, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР) военные уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.

Комментируя успехи на херсонском направлении, в ведомстве упомянули, что за прошедшие сутки военные ликвидировали более 40 бойцов ВСУ, а также гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, близ населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области был ликвидирован склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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