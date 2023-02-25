Минобороны заявило об уничтожении трех складов ВСУ

Минобороны РФ: три склада боеприпасов ВСУ уничтожены в ДНР и Запорожской области

Три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими войсками за минувшие сутки, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Один из них, с артиллерийскими боеприпасами, располагался в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), другой — в районе Угледара. Еще один склад был поражен близ Малиновки в Запорожской области.

Также в Минобороны заявили, что российские войска уничтожили более 120 военных Вооруженных сил Украины на донецком направлении.