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13:51, 25 февраля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении трех складов ВСУ

Минобороны РФ: три склада боеприпасов ВСУ уничтожены в ДНР и Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими войсками за минувшие сутки, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Один из них, с артиллерийскими боеприпасами, располагался в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), другой — в районе Угледара. Еще один склад был поражен близ Малиновки в Запорожской области.

Также в Минобороны заявили, что российские войска уничтожили более 120 военных Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

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Антон Похиляк
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