Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 1 марта 2023Россия

Российская авиация в воздушном бою сбила бомбардировщик ВСУ

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВКС России в воздушном бою сбили Су-24 ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) в воздушном бою сбили бомбардировщик Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель Минобороны, в авиационном бою был сбит самолет Су-24. Боевое столкновение произошло в небе над населенным пунктом Дружковка Донецкой народной республики.

Кроме того, войска России сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала российской спецоперации на Украине были уничтожены 391 самолет, 211 вертолетов и 3281 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

25 февраля сообщалось, что ПВО России сбили украинский Су-25 в небе над Херсонской областью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
Чрезмерное использование соцсетей детьми увеличило риск суицида спустя два года
В России заметили самый глубокий спад продаж за семь лет
Турецкий политолог пошутил о заговоре НАТО на «Валдае»
Раскрыты детали переговоров Зеленского и Байдена
Цена на газ в Европе за зиму упала втрое
Мужчина зарезал российского врача на глазах у его маленькой дочери
Стилист Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны
Тренер назвала топ-3 упражнений для тонкой талии
Отмену рейсов в популярный город России оправдали фразой «там делать нечего»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.