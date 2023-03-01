Российская авиация в воздушном бою сбила бомбардировщик ВСУ

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВКС России в воздушном бою сбили Су-24 ВСУ

Воздушно-космические силы России (ВКС) в воздушном бою сбили бомбардировщик Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель Минобороны, в авиационном бою был сбит самолет Су-24. Боевое столкновение произошло в небе над населенным пунктом Дружковка Донецкой народной республики.

Кроме того, войска России сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала российской спецоперации на Украине были уничтожены 391 самолет, 211 вертолетов и 3281 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

25 февраля сообщалось, что ПВО России сбили украинский Су-25 в небе над Херсонской областью.