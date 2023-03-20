Стало известно о росте применения беспилотников ВСУ

Полковник ЛНР Киселев: ВСУ активнее применяют беспилотники на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении. О росте применения беспилотников рассказал полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении — Кременная и Сватово — безусловно, идут позиционные бои, в некоторой части усилилась интенсивность использования БПЛА со стороны ВСУ», — сказал он.