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13:34, 20 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о росте применения беспилотников ВСУ

Полковник ЛНР Киселев: ВСУ активнее применяют беспилотники на краснолиманском направлении

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении. О росте применения беспилотников рассказал полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении — Кременная и Сватово — безусловно, идут позиционные бои, в некоторой части усилилась интенсивность использования БПЛА со стороны ВСУ», — сказал он.

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Кристина Есикова
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