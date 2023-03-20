Стало известно о подготовке ВСУ дронов для удара по Запорожской области

Рогов: ВСУ готовят армию дронов-камикадзе для удара по Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят «армию дронов-камикадзе» для удара по Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, за последние дни украинские военные несколько раз пытались провести разведку боем на запорожском участке. «Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны», — рассказал Рогов. Он также заявил, что косвенным подтверждением этого является экономия украинской армией ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и высокоточного оружия.

Ранее стало известно, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку атаковать позиции российских войск в Пологовском районе Запорожской области. Отмечалось, что украинские военные бросили бронетехнику на прорыв под городом Орехов, однако были обнаружены российскими разведчиками.