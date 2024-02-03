Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Дроновка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под обстрел попало частное домовладение: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В результате обстрела никто не пострадал. Продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ окраины села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако поврежден инфраструктурный объект связи.