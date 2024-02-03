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14:01, 3 февраля 2024Россия

Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Дроновка
СюжетВзрывы в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под обстрел попало частное домовладение: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В результате обстрела никто не пострадал. Продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ окраины села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако поврежден инфраструктурный объект связи.

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      Алиса Удовик
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