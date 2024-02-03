Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село ДроновкаСюжетВзрывы в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, под обстрел попало частное домовладение: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В результате обстрела никто не пострадал. Продолжается подомовой обход территории.
Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ окраины села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако поврежден инфраструктурный объект связи.