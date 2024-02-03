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12:50, 3 февраля 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ взорвался в селе Долгое

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окраину села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако поврежден инфраструктурный объект связи. «Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — заверил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района. В результате повреждены два частных домовладения, а также линия электропередачи, что привело к отключению света в Задорожном, Теребрено и Прилесье. Мирные жители не пострадали.

Кроме того, утром 3 февраля Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области четыре украинских беспилотника. Помимо этого, два дрона уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.

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      Константин Лысяков
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