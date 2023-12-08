ЛНР предъявит иск Украине за нанесенный ущерб

Пасечник: ЛНР предъявит иск Киеву после подсчета ущерба от украинских войск

Луганская народная республика (ЛНР) предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских войск, рассказал глава республики Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.

Пасечник рассказал, что в настоящий момент комиссия ведет подсчет нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ущерба. Власти ЛНР ведут учет преступлений, совершенных украинскими военными на территории республики в отношении ее жителей.

«Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил Пасечник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы ЛНР. Вместе с Пасечником в санкционный спикок попал глава Крыма Сергей Аксенов.