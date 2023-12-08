Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 8 декабря 2023Бывший СССР

ЛНР предъявит иск Украине за нанесенный ущерб

Пасечник: ЛНР предъявит иск Киеву после подсчета ущерба от украинских войск

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Луганская народная республика (ЛНР) предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских войск, рассказал глава республики Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.

Пасечник рассказал, что в настоящий момент комиссия ведет подсчет нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ущерба. Власти ЛНР ведут учет преступлений, совершенных украинскими военными на территории республики в отношении ее жителей.

«Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил Пасечник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы ЛНР. Вместе с Пасечником в санкционный спикок попал глава Крыма Сергей Аксенов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      МОК допустил россиян до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

      Раскрыты способы получить миллионы рублей от государства

      Россиянам назвали самые модные цвета в зимней одежде

      Атлантический океан нагрелся и стал кислее

      Москвича задержали за мошенничество при покупке какаду

      ЛНР предъявит иск Украине за нанесенный ущерб

      Захарова прокомментировала ситуацию на границе Венесуэлы и Гайаны

      Словакия поможет Украине с разминированием территории

      Тропикам в одной стране предрекли превращение в саванну

      Названо число допущенных до Олимпиады в Париже российских спортсменов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости