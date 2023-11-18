Зеленский ввел новые санкции против россиян

Президент Украины Зеленский ввел санкции против Пасечника и Аксенова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие новые санкции против России. В санкционном списке фигурируют имена главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Крыма Сергея Аксенова, передает ТАСС.

Речь идет о трех санкционных списках, в которые внесли 108 физических лиц и 37 компаний. Большинство из них — благотворительные фонды.

Помимо Пасечника и Аксенова, санкции введены против экс-премьера Украины Николая Азарова, госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Ограничения против них введены на сроки 5 и 10 лет. Санкции предполагают, что у перечисленных лиц конфискуют и заблокируют активы, также им запретят участвовать в приватизации и выводе активов с территории Украины.

Ранее в июле Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц. Согласно документу, санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении 192 физических лиц. В основном это российские граждане.

В июне Зеленский внес в санкционные списки председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряд судей.