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17:23, 18 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский ввел новые санкции против россиян

Президент Украины Зеленский ввел санкции против Пасечника и Аксенова
СюжетСанкции против России:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие новые санкции против России. В санкционном списке фигурируют имена главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Крыма Сергея Аксенова, передает ТАСС.

Речь идет о трех санкционных списках, в которые внесли 108 физических лиц и 37 компаний. Большинство из них — благотворительные фонды.

Помимо Пасечника и Аксенова, санкции введены против экс-премьера Украины Николая Азарова, госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Ограничения против них введены на сроки 5 и 10 лет. Санкции предполагают, что у перечисленных лиц конфискуют и заблокируют активы, также им запретят участвовать в приватизации и выводе активов с территории Украины.

Ранее в июле Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц. Согласно документу, санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении 192 физических лиц. В основном это российские граждане.

В июне Зеленский внес в санкционные списки председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряд судей.

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      Анастасия Яланская
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