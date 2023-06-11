Зеленский ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда России

Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда РФ Зорькина и ряда судей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда России (КС РФ) Валерия Зорькина и ряда судей. Соответствующий документ был опубликован на его сайте в воскресенье, 11 июня, передает ТАСС.

Всего под ограничения попали 178 человек, при этом десять из них — действующие судьи КС РФ и его глава. Новые санкции были введены на пять лет.

В конце мая президент Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Тогда в список попали 220 юридических лиц из РФ и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии. В частности, ограничения коснулись компании МТС и нескольких компаний, связанных с РЖД. Кроме того, в санкционный список добавили 51 физическое лицо.

Ограничительные меры затронули и ряд белорусских предприятий, в частности, Минский автомобильный завод.