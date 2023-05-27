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12:40, 27 мая 2023Бывший СССР

Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, под ограничения попали 220 юридических лиц из РФ и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии. Так, санкции были введены против компании МТС и нескольких компаний, связанных с РЖД. Кроме того, в санкционный список добавили 51 физическое лицо.

Отмечается, что киевские власти ввели ограничительные меры и в отношении ряда белорусских предприятий, в частности, Минского автомобильного завода, Витебского завода радиодеталей «Монолит» и Минского механического завода имени Вавилова.

Ранее в мае Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон призвали усилить санкционное давление на Россию. Политики также выступили за более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений в отношении Москвы.

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    Варвара Кошечкина
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