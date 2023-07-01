Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:49, 1 июля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц из России

Зеленский ввел санкции против 291 компании и еще 192 физических лиц, в том числе из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц, в том числе из России. Указ, поддерживающий решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, обнародован на сайте лидера Украины.

Согласно документу, санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении 192 физических лиц, в числе которых в основном российские граждане. Помимо этого, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо. Большая часть — это российские заводы и компании. Утверждается также, что подобные рестрикции со стороны Украины затрагивают в том числе глав предприятий авиастроительной отрасли и технических организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии

    Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

    55-летняя Ольга Кабо показала фигуру в купальнике

    Во время подготовки в Латвии мобилизованным украинцам дали пострелять «пару раз»

    Во Франции осудили слова Макрона о причине беспорядков

    Мошенники выманили у московской пенсионерки 500 тысяч рублей по известной схеме

    Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне

    Десятки украинских населенных пунктов остались без света

    Украина ввела санкции против Georgian Airways из-за полетов в Россию

    В ЕС осудили сожжение Корана в Швеции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости