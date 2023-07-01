Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц из России

Зеленский ввел санкции против 291 компании и еще 192 физических лиц, в том числе из России

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц, в том числе из России. Указ, поддерживающий решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, обнародован на сайте лидера Украины.

Согласно документу, санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении 192 физических лиц, в числе которых в основном российские граждане. Помимо этого, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо. Большая часть — это российские заводы и компании. Утверждается также, что подобные рестрикции со стороны Украины затрагивают в том числе глав предприятий авиастроительной отрасли и технических организаций.