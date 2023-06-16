На Украине захотели активнее участвовать в разработке санкций против России

Глава офиса Зеленского попросил активнее вовлекать Украину в разработку санкций против РФ

Власти Украины хотят более активного участия в работе над санкциями против России. Об этом глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался на встрече со спецпосланником Европейского союза (ЕС) по вопросам применения санкций Дэвидом О'Салливаном в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Ермак попросил О'Салливана активнее вовлекать Киев в работу над рестрикциями против Москвы, указав на готовность украинской стороны работать над санкциями и в отношении поддерживающих Россию третьих стран.

Ранее Зеленский пообещал публично бороться с государствами, помогающими РФ обходить ограничительные меры Запада. При этом он обратил внимание, что такие страны есть и в Европе.