Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России странами
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции Запада. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что на Европейском континенте есть страны, помогающие Москве обходить санкционные ограничения. «Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — заявил Зеленский.
Глава государства также назвал парадоксальным то, что некоторые страны стараются нарастить производство средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, а другие помогают России. «Можно, конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны — давать возможности, чтобы они (Россия — прим. «Ленты.ру») обходили (санкции)... То есть какая-то ерунда происходит», — сказал он.
Ранее Зеленский предложил обложить Иран санкциями сроком на 50 лет. Кроме того, он призвал наложить запрет на торговые операции с Тегераном.