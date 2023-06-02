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17:32, 2 июня 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России странами

Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции Запада. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на Европейском континенте есть страны, помогающие Москве обходить санкционные ограничения. «Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — заявил Зеленский.

Глава государства также назвал парадоксальным то, что некоторые страны стараются нарастить производство средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, а другие помогают России. «Можно, конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны — давать возможности, чтобы они (Россия — прим. «Ленты.ру») обходили (санкции)... То есть какая-то ерунда происходит», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил обложить Иран санкциями сроком на 50 лет. Кроме того, он призвал наложить запрет на торговые операции с Тегераном.

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    Алевтина Запольская
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