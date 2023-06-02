Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России странами

Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции Запада. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на Европейском континенте есть страны, помогающие Москве обходить санкционные ограничения. «Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — заявил Зеленский.

Глава государства также назвал парадоксальным то, что некоторые страны стараются нарастить производство средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, а другие помогают России. «Можно, конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны — давать возможности, чтобы они (Россия — прим. «Ленты.ру») обходили (санкции)... То есть какая-то ерунда происходит», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил обложить Иран санкциями сроком на 50 лет. Кроме того, он призвал наложить запрет на торговые операции с Тегераном.