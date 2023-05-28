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09:11, 28 мая 2023Бывший СССР

Зеленский предложил обложить санкциями Иран

Президент Украины Зеленский предложил на 50 лет обложить экономическими санкциями Иран

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Исламскую республику Иран необходимо обложить санкциями, об этом говорится в предложенном проекте постановления, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран», — сказано в дополнении к проекту постановления.

Помимо этого, предлагается наложить запрет на торговые операции с Тегераном, а также прекратить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины. Кроме того, в документе говорится о введении запрета на какое-либо инвестирование в Иран и передачу его резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Ранее Зеленский ввел новые санкции против лиц, связанных с Россией. Как уточняется, под ограничения попали 220 юридических лиц из РФ и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии.

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    Анастасия Заикина
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