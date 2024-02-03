Число пострадавших в результате обстрела Лисичанска ВСУ снова выросло

Десять человек ранены в результате обстрела Лисичанска, 23 остаются под завалами

Десять человек получили ранения в результате обстрела пекарни в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру ЛНР.

По последним данным, порядка 23 человек остаются под завалами. Спасательная операция продолжается. Пресс-служба Минздрава России уточнил, что врачи оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле, четверо госпитализированы. Один находится в тяжелом состоянии.

Об обстреле ранее 3 февраля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в пекарне в этот день было многолюдно.

Как сообщили в Следственном комитете России, удар по зданию пекарни в Лисичанске был, предположительно, совершен из РСЗО HIMARS.

По последним данным, в результате случившегося семь человек спасти не удалось.

