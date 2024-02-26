Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — пояснил он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно, что российские военные группировки «Запад» взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма их позиций на купянском направлении. Отмечается, что украинские военнослужащие сдали позиции без сопротивления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.