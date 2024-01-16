Российские военные пленили после штурма под Купянском бойцов ВСУ

Военные группировки «Запад» пленили бойцов ВСУ в ходе штурма позиций у Купянска

Российские военные группировки «Запад» пленили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма их позиций на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские военные сдали позиции без сопротивления. Штурмовики оказали помощь раненным солдатам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации.

В ведомстве отметили, что три группы российских штурмовиков заходили с трех направлений, разными дорогами. Когда противник понял, что окружен, бойцы ВСУ начали сдаваться, рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.

Один из украинских военных, который не хотел воевать и сдал оружие, оказался мобилизованным, которого командование забросило на передний край без обучения. Командир добавил, что бойцы ВСУ на позициях находятся без связи.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что наступление ВС России на Чернигов станет головной болью для ВСУ. «Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы», — сказал он.