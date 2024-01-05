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19:36, 5 января 2024Бывший СССР

На Украине обозначили головную боль ВСУ

Генерал Кривонос: наступление ВС РФ на Чернигов станет головной болью ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что наступление ВС России на Чернигов станет головной болью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль», — обозначил он.

Помимо этого, он призвал ускорить мобилизацию на Украине и улучшить уровень подготовки военнослужащих во избежание катастрофы на передовой.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков о масштабной атаке ВС России. Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны (ПВО) и военной инфраструктуре ВСУ, уточнил он.

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      Виктория Кондратьева
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